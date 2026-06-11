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San snova

Ljubavne iskrice osjete se između Maje i Alena, a to će ugroziti sklapanje ugovora

Dramsku seriju s elementima humora 'San snova' pogledajte od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo

RTL.hr
11.06.2026 21:00

U posljednjoj epizodi gledatelji su imali prilike vidjeti kako Alenov jednoličan boravak u toplicama odjednom postane zanimljiv kada sretne starog kolegu i shvati da mu karijera možda nije sasvim završena. Svim silama želi vjerovati u svoj brzi oporavak, no na Mirkovu nesreću, Bubalo odlučuje zatražiti drugo mišljenje. Herman poduzima konkretne korake za kupnju zgrade, a u svoje planove uplete i Jasnu pa Mirko postaje ljubomoran. Okolnosti ga prisile na kompromis. Maja smišlja kako brata odgovoriti od profesionalnog nogometa, ali susret s Alenom ima suprotan učinak.

Što vas očekuje u petoj epizodi serije 'San snova'?

Herman daje Mirku sumnjivu ponudu za stan, a Mirko, ne sluteći prevaru, pristaje na uvjete unatoč Jasninom oklijevanju. No taj bi plan, iako vodeći računa isključivo o sebi, mogla neočekivano pokvariti Kristina. Susret Maje i Alena u toplicama ne prolazi po planu. Kada na rehabilitaciji sretne starog prijatelja, Alen počne sumnjati u kvalitetu terapije i svoju budućnost. Maja se premišlja hoće li Alena uzeti za klijenta, dok on razmišlja o potezima koje je povukao.

Dramsku seriju s elementima humora 'San snova' ne propustite pogledati od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u! Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo

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