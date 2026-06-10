'San snova' se vratio na RTL, a gledatelji oduševljeni: 'Kiki is back'

Posebno su se istaknuli komentari onih koji seriju smatraju jednom od najboljih domaćih produkcija posljednjih godina. "Najsmješnija i najbolja serija za mene", napisala je jedna gledateljica, dok je druga kratko poručila: " Kiki is back !"

Mnogi su priznali da ih je prikazivanje serije 'San snova' na RTL-u razveselilo.

Neki su priznali da ih je povratak serije podsjetio na scene koje su ih nasmijavale do suza. "Opet smijanje do suza", stoji u jednom od komentara.

Pohvale su stigle i na račun glumačke ekipe. "Dobra serija, opuštajuća, mladi glumci i jako poznati veterani", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi istaknuo kako mu je jedan od omiljenih likova bila Kristina: "Obožavao sam ovu seriju! Odlična je bila, a Kristina je bila legenda!"

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 ili odmah na platformi Voyo.