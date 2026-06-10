Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
San snova

'San snova' se vratio na RTL, a gledatelji oduševljeni: 'Kiki is back'

Nakon što se 'San snova' vratio na male ekrane, gledatelji su društvene mreže preplavili pozitivnim komentarima

RTL.hr
10.06.2026 12:34

Mnogi su priznali da ih je prikazivanje serije 'San snova' na RTL-u razveselilo.

Posebno su se istaknuli komentari onih koji seriju smatraju jednom od najboljih domaćih produkcija posljednjih godina. "Najsmješnija i najbolja serija za mene", napisala je jedna gledateljica, dok je druga kratko poručila: "Kiki is back!"

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: RTL

Neki su priznali da ih je povratak serije podsjetio na scene koje su ih nasmijavale do suza. "Opet smijanje do suza", stoji u jednom od komentara.

Pohvale su stigle i na račun glumačke ekipe. "Dobra serija, opuštajuća, mladi glumci i jako poznati veterani", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi istaknuo kako mu je jedan od omiljenih likova bila Kristina: "Obožavao sam ovu seriju! Odlična je bila, a Kristina je bila legenda!"

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 ili odmah na platformi Voyo.

san snova
San snova

Arija Rizvić za RTL.hr o seriji 'San snova': 'Bivša sam manekenka, influencerica i - negativka. Zaista...

San snova

FOTO Kiki i njezine modne kombinacije su za crveni tepih! Cipelice, bluzice, kompletići, šeširi

Moglo bi te zanimati

Od večeras na RTL-u pratite seriju 'San snova': Jedan trenutak promijenit će život mladog nogometaša

Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' se oženio! Za RTL.hr otkrio dojmove sa svadbe: 'Bilo je nestvarno. Uganuo sam gležanj pa me bilo strah'

FOTO Kiki i njezine modne kombinacije su za crveni tepih! Cipelice, bluzice, kompletići, šeširi

Prijelomni trenutak prve epizode serije 'San snova'! Što će biti s Alenom Stošićem?

Marko Braić o ulozi u RTL-ovoj seriji 'San snova': 'Nisam nikada svjesno bio u ljubavnom trokutu'

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'