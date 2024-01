Serija 'San snova' vraća se na male ekrane! Evo i kada

"I tako posljednjih devet mjeseci svaki dan po cijele dane. Rijetki mogu razumijeti ovakvu vrstu umora. Ludnica na setu kažeš? Sad zamisli da svu tu ludnicu moraš ignorirati i skoncentrirati se samo na partnera, kadar, tekst i situaciju u sceni. Ta vrsta koncentracije i fokusa najsličniji su brzoj vožnji motorom dok je gužva u gradu. Hm...možda zato i vozim motor. Ovo je 'behind the scenes' jedne scene u danu, a uglavnom ih imam do 16 dnevno. Nekad malo manje, a nekad malo više. A onda još dođi kući i spremaj scene za sutra. Svaka čast ostalim sektorima koji rade svaki dan dvanaest sati od početka do kraja projekta", napisao je Marko.

"Mi radimo punom parom, a na ekrane se vraćamo uskoro", napisala je Arija i podijelila scenu iz serije.

Propuštene epizode serije 'San snova' pogledajte na platformi Voyo, a nove epizode ne propustite od 28. siječnja na RTL-u!