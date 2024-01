Snimaju se nove epizode serije 'San snova' - Marko Braić podijelio detalje: 'Rijetki mogu razumjeti tu vrstu umora'

Dramska serija s elementima humora 'San snova' je na pauzi s emitiranjem, no ne i sa snimanjem. Glumačka ekipa na desetine setova svakodnevno snima nove scene, a djelić atmosfere podijelio je glavni glumac Marko Braić.

"I tako posljednjih devet mjeseci svaki dan po cijele dane. Rijetki mogu razumijeti ovakvu vrstu umora. Ludnica na setu kažeš? Sad zamisli da svu tu ludnicu moraš ignorirati i skoncentrirati se samo na partnera, kadar, tekst i situaciju u sceni. Ta vrsta koncentracije i fokusa najsličniji su brzoj vožnji motorom dok je gužva u gradu. Hm...možda zato i vozim motor. Ovo je 'behind the scenes' jedne scene u danu, a uglavnom ih imam do 16 dnevno. Nekad malo manje, a nekad malo više. A onda još dođi kući i spremaj scene za sutra. Svaka čast ostalim sektorima koji rade svaki dan dvanaest sati od početka do kraja projekta", napisao je Marko.