Što vas idući tjedan očekuje u seriji 'San snova'? Alen u središtu skandala, a Maja na rubu...

Ponedjeljak - epizodu pogledajte već sada na platformi Voyo

Klub i Maja u potrazi su za Alenom poslije pijanke. Nakon Telčevog otkaza svi Mirkovi planovi padaju u vodu. Bubalo shvaća da juniorima nedostaje igrač koji bi ih poveo, no zbog Andreja mora promisliti o nedavnim odlukama. Sonja je na korak do Zlatka, no naiđe na neočekivanu prepreku.

Utorak

Jaz između Alena i Maje sve je veći i počinje utjecati na klub. Svatko u klubu ima svoje mišljenje o situaciji. Novi pravni problemi muče Hermanove, dok Mirko shvaća da uplitanje u ljubavne probleme drugih može imati ozbiljne posljedice.

Srijeda

Alen se opet nađe na stranicama medijskih kuća, a Maja mora naći način kako smiriti skandal. Problemima nema kraja za Bubala pa se stvari u klubu moraju mijenjati iz temelja. Mirko nema osjećaja za romantiku, što ga u konačnici dovodi u bolnicu i uzrokuje mu probleme s Jasnom ali i drugim bliskim osobama iz njegovog života.

Četvrtak

Alen je potpuno emotivno slomljen, a u klubu ni oko njega atmosfera nije ništa bolja. Vijest o njegovu otkazu brzo se širi tako da se klubu pred veliku utakmicu ne piše dobro. Igrači su demotivirani, Maja nije uz Alena, Mirko i Jasna daleko, dok se Bubalo svim silama bori protiv Andreja.

Petak

Nakon utakmice protiv Jadrana cijeli klub slavi, Bubalo i Višnja na trenutak pronalaze zajednički jezik, dok se Mirko počinje zanimati za Matea. No nije jedini. Juniori doznaju da neke stvari ipak ne ostaju samo na terenu.