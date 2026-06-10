Što vas očekuje u novoj epizodi 'San snova'? Kristina se bori za stan, a Alen za odvjetnicu

U drugoj epizodi dramske serije s elementima humora 'San snova' Mirko, Ante i Bubalo nastojali su zataškati Alenovu ozljedu na procesiji, a Maja ga je kriomice prebacila u Zagreb. Njihovo putovanje slučajno je pratila i Kristina koja mu se odluči osvetiti i iskoristiti svoja bračna prava. Alenova se ozljeda isprva čini lako rješivom, no ubrzo se shvatilo kako se zakompliciralo i ozbiljno mu pomrsilo planove.

Što vas očekuje u trećoj epizodi serije 'San snova'?

Alen se teško nosi s činjenicom da mu je karijera gotova. I dok se svi oko njega nastoje financijski namiriti, jedan njegov nesebičan potez svima će zakomplicirati planove, ali i odjeknuti u javnosti. Maja nevoljko prihvati zastupati Alena, dok Kristina pokušava osigurati nekretninu, u čemu joj rado pomaže Zvonimir.

Dramsku seriju s elementima humora 'San snova' ne propustite pogledati od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u! Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.