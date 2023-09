Što vas očekuje u novoj epizodi serije 'San snova'? Mateo bježi kod Stošića...

U prošloj epizodi, zbog medijskog trača koji je povezuju s Alenom, Maja je u poslovnoj dilemi. Mirku se otvara nova mogućnost vezana za nekretnine, no dolazi i do privatnih teškoća. Bubalu se i dalje gomilaju problemi. Herman shvaća da loša vijest brzo putuje. Sonja otkrije zanimljivu snimku. Matea su izbacili iz kampa i to Anti kvari planove.

Što vas očekuje u novoj epizodi u 'San snova'?

Alen pronalazi podatke o poslovanju firme koji ga uznemire te kreće u obračun, ali treba Majinu pomoć. Sonja i Zvonimir u potrazi su za novim dokazima koje bi dostavili sudu, no nailaze na probleme. Ni Telac se ne provede dobro. Mateo bježi od kuće i utočište traži među Stošićima - mogu li se Ante i Mirko pomiriti ili će žene preuzeti riječ?

Seriju 'San snova' pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-, a sve epizode dostupne su na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.