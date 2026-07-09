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San snova

Svi čekaju da se Kiki vrati! Glumica Arija Rizvić za RTL.hr otkrila detalje povratka na male ekrane

Povratak Kristine u dramskoj seriji s elementima humora 'San snova' bit će u velikom stilu. To obećaje i glumica Arija Rizvić

RTL.hr
09.07.2026 20:00

Kada će se vratiti Kiki? Ovo je najčešće pitanje koje obožavatelji postavljaju na društvenim mrežama kada je u pitanju RTL-ova dramska serija s elementima humora 'San snova'. Kristina je postala senzacija, a utjelovila ju je poznata glumica Arija Rizvić. Kiki je svojim doskočicama unijela vrckavost u dijaloge, a kako je nepredvidljiva, obožavatelji jedva čekaju vidjeti koji je njezin sljedeći potez. Njezin lik trenutačno odmara s Rudolfom Hermanom (Frano Lasić), arhitektom s kojim je u vezi, a svi željno iščekuju njezin povratak na male ekrane.

"Što se tiče Kiki, znam da je svi željno iščekuju. Doslovno mi se svaki dan javljaju ljudi s pitanjem kad se vaćam na male ekrane. Mogu vam najaviti da će drame biti veće nego prije, a povratak će biti u velikom stilu", rekla je Arija.

Arija Rizvić i Marko Braić
Arija Rizvić i Marko Braić FOTO: Privatna arhiva

Dramsku seriju s elementima humora 'San snova' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

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