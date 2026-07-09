Svi čekaju da se Kiki vrati! Glumica Arija Rizvić za RTL.hr otkrila detalje povratka na male ekrane

Kada će se vratiti Kiki? Ovo je najčešće pitanje koje obožavatelji postavljaju na društvenim mrežama kada je u pitanju RTL-ova dramska serija s elementima humora 'San snova'. Kristina je postala senzacija, a utjelovila ju je poznata glumica Arija Rizvić. Kiki je svojim doskočicama unijela vrckavost u dijaloge, a kako je nepredvidljiva, obožavatelji jedva čekaju vidjeti koji je njezin sljedeći potez. Njezin lik trenutačno odmara s Rudolfom Hermanom (Frano Lasić), arhitektom s kojim je u vezi, a svi željno iščekuju njezin povratak na male ekrane.

"Što se tiče Kiki, znam da je svi željno iščekuju. Doslovno mi se svaki dan javljaju ljudi s pitanjem kad se vaćam na male ekrane. Mogu vam najaviti da će drame biti veće nego prije, a povratak će biti u velikom stilu", rekla je Arija.