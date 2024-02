Tea i Marko za RTL.hr: 'Zbog uloge u seriji ljudi mi se ne usude prići na ulici'

Glumci iz dramske serije s elementima humora 'San snova' Tea Šimić i Marko Braić za RTL.hr su odgovorili na zanimljiva pitanja u vezi sa serijom i svojim likovima. Detalje doznajte u nastavku.

Gdje ste se vas dvoje upoznali? Je li to bilo na setu serije 'San snova'?

Tea: U Sarajevu smo se upoznali iako se ja ne sjećam našeg službenog upoznavanja – studirali smo oboje tamo, viđali smo se po hodnicima, po ispitima i to je manje-više to...

Marko: Da, studirali smo na istoj akademiji u Sarajevu, ti si bila godinu ili dvije ispod. To je jako mala akademija – jedan kat, tri učionice. Čim se netko novi upiše, upoznaš ga. To je to.

Tko od vas dvoje dođe spremniji na set?

Marko: Rekao bih da smo oboje štreberi.

Tea: Da, oboje se trudimo što spremniji doći, svo vrijeme iskoristiti da se što bolje pripremimo.

Tko je imao više partnera u seriji? Maja ili Alen?

Tea: Logično – Alen.

Marko: Ma da... Nije ni Maja baš svetica – s dva najbolja prijatelja.