Tea Šimić u serijalu 'Ja vs. ja': 'Nogometaši me apsolutno ne privlače'

Glumica Tea Šimić, koja je u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora 'San snova' utjelovila odvjetnicu Maju Romić, u serijalu RTL.hr-a 'Ja vs. ja' odgovarala je na pitanja kao - Maja, ali i kao Tea. Pred nju smo postavili nekoliko konstatacija, a zanimljivi odgovori sve će iznenaditi. Također, gledatelji mogu vidjeti koliko se Maja i Tea zapravo razlikuju u mnogočemu.

Pitali smo je koče li je traume iz prošlosti u budućnosti. "One su jedan od većih razloga koji nas koči u svemu što radimo". Maja je pak imala drugačiji odgovor. "Postoji jedna ključna trauma iz prošlosti koja me koči", rekla je. Naravno, to se odnosi na debljinu jer je Maja kao djevojčica bila pretila i izrugivanja okolina urezala su joj se u pamćenje. Još kad tome dodamo da njezina obitelj tu i tamo spomene taj period života, Maja u trenutku poludi što se moglo vidjeti već u prvoj epizodi serije 'San snova'.

