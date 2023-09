Tko je simpatični susjed Leo iz nove RTL-ove serije 'San snova'? Iza sebe već ima inozemne uloge i predstave u HNK-u

''Cijeli život sam se bavio sportom i razmišljao o pilotaži, no nikad nisam imao neki veliki strah ili tremu te sam se pojavljivao u predstavama u školi. Ozbiljnije sam se počeo baviti glumom kada sam prestao trenirati hokej na ledu i mama me nagovorila da odem na jedan termin u Učilište Zagrebačkog kazališta mladih. U ZKM-u sam se skroz zaljubio u glumu i počeo razmišljati o glumi kao o mogućoj karijeri, i tu je počela moja priča'', ističe mladić kojemu su najveći glumački uzori Jack Nicholson, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Matthew McConaughey.

Ovaj mladi Zagrepčanin već se može pohvaliti ulogama u nekim od najvećih svjetskih produkcija te suradnji s glumačkim velikanima, a posebno treba istaknuti njegove uloge u hit-seriji 'Hotel Portofino', SF drami 'The Ark' te britanskom špijunskom trileru 'The Ipcress File'.

Dominik je igrao i glavnu ulogu Borisa u srpskom sitcomu 'Vrata do vrata', snimao je povijesnu TV dramu 'Vreme zla', u kojoj je utjelovio prevoditelja Schöllera, a imao je i manje uloge u RTL-ovim serijama 'Blago nama', 'Horvatovi' te srpskoj seriji 'Jugoslovenka'.

''Iznimno mi znače inozemni projekti. Koliko god je to isti posao bilo gdje na svijetu, uvijek je interesantno vidjeti kako se to radi 'vani' ili što vam veliki budžet omogućava. Ja pristupam svim ulogama jednako, jer tako se jedino možemo razvijati'', kaže Dominik pa pomalo tajnovito najavljuje i uloge koje su već u pripremi. ''Uskoro ću se pojaviti u još jednoj hrvatskoj seriji, dok od holivudske produkcije imamo priliku gledati seriju 'The Ark' u kojoj glumim američkog astronauta, čekamo premijeru filma 'Canary Black' i još jednog projekta koji ne smijem još imenovati. U Engleskoj se trenutno emitira druga sezona serije 'Hotel Portofino', gdje sam glumio na talijanskom, dok u susjedstvu uskoro izlazi film 'Što se bore misli moje'. Ako vam se svidi Leo na RTL-u, dođite malo do Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu jer me tamo možete gledati u tri predstave''.