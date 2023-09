Tko je žena koja drži sva četiri kuta kuće? Ova uloga Ivani Krizmanić srušila je stereotipe

Jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora ima glumica Ivana Krizmanić . U seriji 'San snova' glumi Jasnu Stošić , ženu koja, kako bi se reklo, drži sva četiri kuta kuće. Obrazovana je, ali se zbog određenih okolnosti odlučila brinuti o svojoj obitelji. Jedna od njezinih najvećih zadaća je držati balans između sina Alena (Marko Braić) i Mirka (Emir Hadžihafizbegović).

U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Pred njom su životni izazovi kojima se nije nadala, ali pokušava pronaći odgovore na sva pitanja. Glumica nam je nedavno otkrila što to možemo očekivati od svestrane Jasne. "Dobila je priliku da se preko noći vrati na posao, to je izazov koji je ona odlučila prihvatiti. Jako mi se to sviđa. Čini se da joj je život lagodan i kada se malo zagrebe ispod površine, to nije baš tako", rekla je i priznala kako si je s ovom ulogom razbila mnoge predrasude.

Kako Jasna balansira između supruga Mirka i sina Alena, vidljivo je već u prvim epizodama, a djelić toga možete pogledati u videu!

