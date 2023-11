Učenici iz Slavonskog Broda uče uz seriju 'San snova'! Učiteljica za RTL.hr: 'Tako lakše zapamte'

Kontaktirali smo učiteljicu Tenu s kojom smo popričali o vrlo zanimljivoj metodi učenja.

"To je sve inicijativa mojih učenika. Govorila sam im rečenice iz glave, sjetila sam se imena Mirko, a oni su sami na to dodali - Stošić! Sjetili su ga se iz serije i tako je nastala vježba. Potom smo uveli rečenicu gdje smo uklopili Bubala, a oni su svi u isti glas rekli - to je Štef Bubalo. Upućeniji su i od mene, a i ja i učenici seriju pratimo svake večeri. Taman dođemo iz škole, odradimo sve što trebamo, oni domaću zadaću i vrijeme je za 'San snova", rekla je Tena. Uz Stošiće, Romiće i Bubala djeca su ponavljala za test Hrvatskog jezika. Učiteljica vjeruje kako će svi dobiti odlične ocjene jer su na ponavljanju bili - odlični. Uz omiljene likove, kaže, lakše se pamti, a djeci je to jako zabavno!