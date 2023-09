VIDEO Znate li tko je inspirirao ovu scenu iz serije 'San snova'? Alen Stošić reagirao kao Bruno Petković

Alen Stošić, kojeg tumači Marko Braić, upravo je pred potipisivanjem ugovora života, a njegova djevojka Kristina Ćuk (Arija Rizvić) pobrinula se da to saznaju baš svi pa su mu se brojni novinari pojavili pred klubom. Nogometaša u usponu ne zanima slava, već samo nogomet pa mu je bilo kakvo javno eksponiranje samo tlaka.

Kad je izašao iz automobila, novinarama je odgovorio identično kako je to učinio nogometaš Dinama Bruno Petković. Bilo je to prošle godine kada su ga novinari zamolili za izjavu u zagrebačkoj zračnoj luci, a on ju je dbio dati. No, Alen je još dodazno izdramatizaro. Pogledajte tu scenu u videu!

