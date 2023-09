Zlatan Zuhrić Zuhra za RTL.hr o Stjepanu Bubalo: 'Ma on ima dobre namjere'

Popularni glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' utjelovio je Stjepana Bubala, vlasnika NK Croatia, solidnog zagrebačkog prvoligaša sa sredine tablice. Ovu ulogu dočekao je raširenih ruku, a za RTL.hr je otkrio što možemo očekivati od njegovog lika. Za one nestrpljive - epizode dramske serije s elementima humora dostupne su 24 sata prije prikazivanja na streaming platformi Voyo.

Tko je Stjepan Bubalo?

On je direktor i vlasnik nogometnog kluba Croatia.

Kakav je on lik?

Ne voli govoriti sam o sebi, mnogi će me upoznati, ali on ima dobre namjere. Ne uspije mu uvijek, malo je nespretan, kratkog je fitilja, a na kraju dođe nekako do cilja.

Mila Elegović je vaša supruga u seriji. Kakav odnos imate?

Ona je moja bivša i iz milja je zovem T-Rex pa možete pretpostaviti kakvi su naši odnosi. Mila to radi jako dobro. Moram priznati, kada Mila uđe u kadar, ja se naježim i privatno. Onda znate da se dobro unijela u ulogu.