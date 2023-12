Zvijezda serije 'San snova' o velikom uspjehu! Arija Rizvić dobila nagradu za svoju predstavu

Uz ovaj se tekst Arija jako vezala, što je isticala u brojnim intervjuima. Naime, i njezini roditelji su bili izbjeglice.

"Iako je naš dramski tekst fiktivan, predstava je upravo inspirirana životnom pričom i putom mojih roditelja. Godinama sam osjećala i strah i nelagodu dijeliti je s drugima, i često sam se susretala i s predrasudama koje su me jako boljele i ponekad izazivale i sram, pogotovo kao dijete koje tada nije puno znalo. Ovu predstavu posvećujem svim takvim obiteljima, a najviše svojim roditeljima jer su oni moji heroji i moji najveći idoli bez čije podrške, snage i velike ljubavi ničega što sam dosad napravila ne bi ni bilo. Oni su mi pokazali kako u životu možeš preko noći izgubiti apsolutno sve i osjetiti najveće boli i nepravde kada izgubiš, ne samo sve materijalno, nego i svoje najbliže članove obitelji i to samo tako jer su se eto neki tamo "veliki ljudi" igrali tuđim životima. Oni su mi primjer za to koliko snage i ljubavi treba da se sve to prebrodi, da se pokuša prijeći, iako ponekad teško, preko bilo kakvog oblika mržnje i osvete, preko trauma, velikih boli i da se ide dalje, uzdignutom glavom", rekla je glumica za Glas Istre.

