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San snova

Zvijezda serije 'San snova' slavi dvije godine braka: Buga Marija Šimić raznježila sve emotivnom objavom!

Glumica koja je utjelovila buntovnu Lanu Bubalo prisjetila se sudbonosnog 'da' s glazbenikom Matejem Miloševom, a u samo 24 mjeseca život im se promijenio iz temelja

RTL.hr
06.07.2026 15:30

Točno su dvije godine prošle od onog sudbonosnog i bajkovitog dana u Zagrebu kada su glumica Buga Marija Šimić i njezin partner Matej Milošev izrekli 'da'. Danas, 6. srpnja 2026. godine, ovaj kreativni par slavi svoju drugu godišnjicu braka, a Buga je tim povodom na društvenim mrežama podijelila predivnu, emotivnu fotografiju koja svjedoči o njihovoj čistoj sreći.

Buga Marija Šimić
Buga Marija Šimić FOTO: Instagram

Od prkosne tinejdžerice do idiličnog obiteljskog života

Široka publika RTL-a Bugu najvjernije pamte po njezinoj sjajnoj ulozi u hit-seriji 'San snova', gdje je utjelovila Lanu Bubalo. Njezin lik je na malim ekranima svojim ponašanjem i prkosom dovodio majku i oca do ludila, no u privatnom životu ova talentirana operna pjevačica i glumica proživljava itekako drukčiju, toplu obiteljsku priču.

U nepune dvije godine njezina se svakodnevica pretvorila u najljepši životni vrtlog.

Buga Marija Šimić, San snova
Buga Marija Šimić, San snova FOTO: Instagram

Dvije godine prepune golemih prekretnica

Da im u braku nikada nije dosadno, dokazuje i nevjerojatan tempo kojim se njihova mala obitelj širila. Podsjetimo, samo dva tjedna nakon vjenčanja u srpnju 2024., par je za RTL.hr otkrio da u potpunom, ali pozitivnom šoku čekaju dječaka. Najljepši poklon stigao im je kada je Buga rodila sina.

Danas, dok uspješno balansira između kazališnih daska u 'Maloj sceni' i majčinstva, Buga i njezin Matej imaju itekako velik razlog za nazdraviti. Sretna im druga godišnjica!

Buga Marija Šimić Milošev San snova
San snova

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