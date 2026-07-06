Zvijezda serije 'San snova' slavi dvije godine braka: Buga Marija Šimić raznježila sve emotivnom objavom!

Točno su dvije godine prošle od onog sudbonosnog i bajkovitog dana u Zagrebu kada su glumica Buga Marija Šimić i njezin partner Matej Milošev izrekli 'da'. Danas, 6. srpnja 2026. godine, ovaj kreativni par slavi svoju drugu godišnjicu braka, a Buga je tim povodom na društvenim mrežama podijelila predivnu, emotivnu fotografiju koja svjedoči o njihovoj čistoj sreći.

Široka publika RTL-a Bugu najvjernije pamte po njezinoj sjajnoj ulozi u hit-seriji 'San snova', gdje je utjelovila Lanu Bubalo. Njezin lik je na malim ekranima svojim ponašanjem i prkosom dovodio majku i oca do ludila, no u privatnom životu ova talentirana operna pjevačica i glumica proživljava itekako drukčiju, toplu obiteljsku priču.

U nepune dvije godine njezina se svakodnevica pretvorila u najljepši životni vrtlog.