Zvijezda serije 'San snova' slavi dvije godine braka: Buga Marija Šimić raznježila sve emotivnom objavom!

Točno su dvije godine prošle od onog sudbonosnog i bajkovitog dana u Zagrebu kada su glumica Buga Marija Šimić i njezin partner Matej Milošev izrekli 'da'. Danas, 6. srpnja 2026. godine, ovaj kreativni par slavi svoju drugu godišnjicu braka, a Buga je tim povodom na društvenim mrežama podijelila predivnu, emotivnu fotografiju koja svjedoči o njihovoj čistoj sreći.
Od prkosne tinejdžerice do idiličnog obiteljskog života
Široka publika RTL-a Bugu najvjernije pamte po njezinoj sjajnoj ulozi u hit-seriji 'San snova', gdje je utjelovila Lanu Bubalo. Njezin lik je na malim ekranima svojim ponašanjem i prkosom dovodio majku i oca do ludila, no u privatnom životu ova talentirana operna pjevačica i glumica proživljava itekako drukčiju, toplu obiteljsku priču.
U nepune dvije godine njezina se svakodnevica pretvorila u najljepši životni vrtlog.
Dvije godine prepune golemih prekretnica
Da im u braku nikada nije dosadno, dokazuje i nevjerojatan tempo kojim se njihova mala obitelj širila. Podsjetimo, samo dva tjedna nakon vjenčanja u srpnju 2024., par je za RTL.hr otkrio da u potpunom, ali pozitivnom šoku čekaju dječaka. Najljepši poklon stigao im je kada je Buga rodila sina.
Danas, dok uspješno balansira između kazališnih daska u 'Maloj sceni' i majčinstva, Buga i njezin Matej imaju itekako velik razlog za nazdraviti. Sretna im druga godišnjica!