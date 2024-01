Zvijezda serije 'San snova' Tea Šimić proslavila rođendan posebnim prizorima: '3:0 za mene'

Tea je ranije za RTL.hr otkrila da li je ikad u stvarnom životu osjetila takav ljubavni zanos. "Svi smo malo šašavi kad se zaljubimo, čak bih rekla da Maja nije ni približno budalasta po tom pitanju kao ja. No dobro, to je bilo kad sam bila malo mlađa. Maji je posao na prvom mjestu, a kakva je, racionalna i radišna, vjerojatno si je u glavi posložila: 'Došla sam u Zagreb, radim kao odvjetnica i sad bi mi netko tko radi isto što i ja bio idealan partner'. Tako ja vidim Maju i njezin princip razmišljanja, a zapravo je privlači netko drugi", ispričala je.

Tea je inače suosnivačica kazališne družine 'Emma' koju je pokrenula 2020. s kolegicom Martinom Mandek. "Bila je stvarno potreba za time jer sam ja zapela za monodramu 'Bukača' prema knjizi poznate spisateljice Martine Mlinarević. Tada nisam ništa radila zbog pandemije i Martina se upustila sa mnom u avanturu. Sve to napreduje i jako sam sretna zbog toga. Mislim da za sada neću imati ništa manje vremena nego prije. Kazališna družina mi je više volonterski rad dok se, nadam se, jednog dana ne razvije u neki posao. Imamo kazališne radionice, razrađujemo ideje. Nadam se da će u budućnosti to biti jedno pravo kazalište. Uvjerena sam da je ova serija način na koji ću moći pomoći i sebi i ovoj kazališnoj družini da dosegne neku višu razinu", pojasnila je glumica.

Tea je veliki talent za plesove, a pleše hip hop, tango i balet. "Sve sam to isprobala na Akademiji ili kroz neke tečajeve. Nikad se nisam time profesionalno bavila, ali zaista sam brzo postizala dobre rezultate. Očito mi leži. Odličan je način da se izraziš i opustiš. Mislim da mi je to pomoglo s glumom i samoopouzdanjem te u odnosu s vlastitim tijelom. To je izvrstan alat koji dobro dođe glumcu", ispričala je.