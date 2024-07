Zvijezda serije 'San snova' za RTL.hr o trudnoći i godini iz snova: 'Čekamo dječaka, u šoku smo'

Duga je to priča zapravo, bili smo u svojevrsnom šoku, svakako pozitivnom. Ali nekako bih ipak takve trenutke u detalje zadržala za sebe.

Kako se osjećaš? Jesi li imala mučnina ili nekih drugih trudničkih tegoba?

Ja sam odlično! U prvom tromjesečju mi je bilo malo zlo svako popodne, ali bez povraćanja, od početka trudnoće osjećam kako ja kažem "dubinsku" glad kakvu nisam nikad. Osim toga - dosta spavam i bilo mi je teže igrati predstave, više bih se znojila. I to je to. Svjesna sam da imam nevjerojatne sreće što se toga tiče.

Otkrila si i da vježbaš u drugom tromjesečju trudnoće?

Da, trudim se raditi razne vježbe za trudnoću i postpartum, od rastezanja pa baš do prilagođenih treninga. Glavna motivacija mi je lakše kretanje do samog poroda, lakši oporavak i naravno da napravim sve što mogu da i porod prođe što lakše i da tijelo pripremim na to kako god mogu. Nisam tip koji može, zbog svog rasporeda, ići na neke grupne treninge, ali blažen bio internet!

Jesi li usporila svoj poslovni tempo?

Na čuđenje svih - jesam! Zadnju predstavu sam odglumila u lipnju i vidjet ćemo kad ću se vratiti na scenu kao glumica. Oslobodila sam gotovo cijelo ljeto, što mi se nije dogodilo zadnjih deset godina - da imam više od pet dana za redom slobodno - i posložila raspored da što više smanjim aktivnosti na jesen.

Kakvi su planovi za ostatak ljeta i godine?

Upravo putujem na Maldive s mužem na tzv. Babymoon, onda ćemo još na hrvatsku obalu. Krajem kolovoza počinjem prvo probe za operu za bebe u suradnji s HNK u Zagrebu naziva "Gita i skriveni svijet" za koju je Matej, moj muž, napisao tekst, a ja je režiram i to je premijera 13. rujna. U Maloj sceni pripremamo predstavu za bebe od tri do 18 mjeseci: "Kako pjeva svijet", zatim predstavu za tinejdžere "Mali požari", pa "Šuć muć priču" za djecu za 35. godišnjicu Male scene i počinjemo probe za "Antigonu" - predstavu za odrasle i mlade koju ćemo sada pripremiti, a svečano izvesti kad se ja vratim s porodiljnog obzirom da u njoj glumim, a moj tata, Ivica Šimić, je režira. Sve ove ostale projekte pripremam i sudjelujem s "druge strane" scene. Bit će tu i nešto fizičkih proizvoda, a onda - stopiram sve u studenom i odlazim na porodiljni!