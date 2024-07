3.epizoda

Poročna noć mladog carskog para bila je katastrofa, no iskusni Franjo to skriva od oštrog pogleda svoje majke Zofije. Taj žal otkriva Fanny, i tako Sisi na neprijateljskom dvoru ostaje potpuno sama. Na medenom mjesecu se s Franjom nešto zbližava, no ponovno se stvara jaz između njih kada Franjo kazni grofa Grünnea. Sisi si osigurava Franjinu naklonost i priznanje tek kada spretno smiruje mađarske izaslanike.