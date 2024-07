Jeste li znali? Supružnici carica Sisi i Franjo Josip I. bili su bratić i sestrična

Ludovika Bavarska dogovorila se sa svojom sestrom Sofijom od Bavarske, majkom cara Franje Josipa I., da će vjenčati svoju djecu. Prema tom dogovoru, njezina starija kćer Helena trebala je postati austrijska carica i kao takva morala je u žurbi proći odgovarajuće školovanje. No, činjenica je da se, uz dosadnu Helenu, car zaljubio u njezinu prekrasnu mlađu sestru, koja je prvotno došla samo da bude potpora Néni. To nitko nije očekivao i za sve je to bio veliki šok. Sisi je neočekivano postala carica. Prema rodbinskim vezama, Franjo Josip I. i Sisi bili su bratić i sestrična. To im u to vrijeme nije bila nikakva zapreka budući da je bilo normalno da roditelji svoju djecu obećaju nekome tko je djelom obitelji.