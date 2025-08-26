ANKETA: Olga ili Marta? Tko će u novim epizodama 'Sjena prošlosti' reći 'uzimam'?

Sve je spremno za veliki povratak omiljene serije 'Sjene prošlosti'! Druga sezona počinje već u ponedjeljak u 20.15 na RTL-u, a odmah na početku čeka nas prizor koji nitko nije očekivao - bajkovito vjenčanje! No, tko stoji pred oltarom, Olga i Šimun ili Marta i Karlo?
Set je pretvoren u pravu svadbenu bajku: elegantni aranžmani, cvjetne latice, vesela glazba i osmijesi na licima. Kvart bruji od uzbuđenja, svatko sa svojim motivima, od znatiželjnih susjeda do starih prijatelja i obitelji. Sve izgleda savršeno, no poznajemo li dovoljno naše likove da povjerujemo kako će sve proći bez drame?
Podsjetimo, prva sezona završila je burno, Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a Olga je ostala na ulici s krvavim nožem u rukama. Sada, u drugoj sezoni, vidjet ćemo potpuno drugačiji početak. Nakon svega što su prošli, hoće li ljubav pobijediti sve prepreke ili nas čeka novo iznenađenje?
Na čije su vjenčanje pozvani gledatelji već u prvoj epizodi nove sezone? Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.