Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

ANKETA: Olga ili Marta? Tko će u novim epizodama 'Sjena prošlosti' reći 'uzimam'?

Nova sezona kreće spektakularno - prva epizoda donosi vjenčanje, ali čije? Olga i Šimun ili Marta i Karlo? Glasajte i recite nam za koga navijate!

RTL.hr
26.08.2025 09:52

Sve je spremno za veliki povratak omiljene serije 'Sjene prošlosti'! Druga sezona počinje već u ponedjeljak u 20.15 na RTL-u, a odmah na početku čeka nas prizor koji nitko nije očekivao - bajkovito vjenčanje! No, tko stoji pred oltarom, Olga i Šimun ili Marta i Karlo?

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti FOTO: RTL

Set je pretvoren u pravu svadbenu bajku: elegantni aranžmani, cvjetne latice, vesela glazba i osmijesi na licima. Kvart bruji od uzbuđenja, svatko sa svojim motivima, od znatiželjnih susjeda do starih prijatelja i obitelji. Sve izgleda savršeno, no poznajemo li dovoljno naše likove da povjerujemo kako će sve proći bez drame? 

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti FOTO: RTL

Podsjetimo, prva sezona završila je burno, Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a Olga je ostala na ulici s krvavim nožem u rukama. Sada, u drugoj sezoni, vidjet ćemo potpuno drugačiji početak. Nakon svega što su prošli, hoće li ljubav pobijediti sve prepreke ili nas čeka novo iznenađenje?

Anketa
Tko će u 'Sjenama prošlosti' reći sudbonosno 'da'? Glasajte!

Na čije su vjenčanje pozvani gledatelji već u prvoj epizodi nove sezone? Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

sjene prošlosti marta olga
Sjene prošlosti

Neponovljiva Marta se vraća! Jelena Perčin o budućim planovima i 'Sjenama prošlosti': 'Bila sam spremna na iznenađenja!'

Sjene prošlosti

Sve je spremno za vjenčanje godine! Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Moglo bi te zanimati

Sve je spremno za vjenčanje godine! Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Pogledajte nove kadrove serije 'Sjene prošlosti': Svi će dobiti ono što zaslužuju?!

Povratak na male ekrane! Vanda Winter stiže u 'Sjene prošlosti' kao zlica Glorija: 'Uloga se pojavila u idealnom trenutku'

Trio iz 'Sjena prošlosti' zajedno na ljetovanju! Jelena Perčin pohvalila se s fotografijom

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' zaigrao 'Ja vs. ja': 'Čini mi se da sam korak ispred svih'

Mališani koji su ukrali srca publike! Najslađi glumci 'Sjena prošlosti' vraćaju se ove jeseni na RTL-u