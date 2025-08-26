ANKETA: Olga ili Marta? Tko će u novim epizodama 'Sjena prošlosti' reći 'uzimam'?

Nova sezona kreće spektakularno - prva epizoda donosi vjenčanje, ali čije? Olga i Šimun ili Marta i Karlo? Glasajte i recite nam za koga navijate!

Sve je spremno za veliki povratak omiljene serije 'Sjene prošlosti'! Druga sezona počinje već u ponedjeljak u 20.15 na RTL-u, a odmah na početku čeka nas prizor koji nitko nije očekivao - bajkovito vjenčanje! No, tko stoji pred oltarom, Olga i Šimun ili Marta i Karlo?

icon-expand Sjene prošlosti FOTO: RTL

Set je pretvoren u pravu svadbenu bajku: elegantni aranžmani, cvjetne latice, vesela glazba i osmijesi na licima. Kvart bruji od uzbuđenja, svatko sa svojim motivima, od znatiželjnih susjeda do starih prijatelja i obitelji. Sve izgleda savršeno, no poznajemo li dovoljno naše likove da povjerujemo kako će sve proći bez drame?

icon-expand Sjene prošlosti FOTO: RTL

Podsjetimo, prva sezona završila je burno, Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a Olga je ostala na ulici s krvavim nožem u rukama. Sada, u drugoj sezoni, vidjet ćemo potpuno drugačiji početak. Nakon svega što su prošli, hoće li ljubav pobijediti sve prepreke ili nas čeka novo iznenađenje?

