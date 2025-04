Agata i Šimun se ponovno prepiru: 'Vi niste normalni, što sam ja? Kako vi mene gledate?'

Šimunova majka Agata je nakon srčanog udara operirana i zbog toga se oporavlja pa živi sa Šimunom koji brine o njoj. Ipak, kako je zaposlen Šimun ne može biti konstanto uz nju pa joj je tako pozlilo dok je bila sama doma. Zbog toga je Olga predložila Šimunu da joj na neko vrijeme uzme njegovateljicu koja će stalno biti s njom, a Šimun je o tome pričao s Agatom.

''Mislim da je najbolje naći kvalificiranu osobu koja će ti biti od pomoći'', rekao joj je Šimun, a to je Agatu uzrujalo. ''Vi niste normalni'', viknula je. ''Što sam ja? Kako vi mene gledate? Jesam li ja neka nemoćna starica koja ne može sama ostati u stanu? Pa dobro da me u dom nisi strpao... Kakve su to ideje?'', komentirala je nervozno.