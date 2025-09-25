Emisije
Sjene prošlosti

Ako ste mislili da se promijenila - ništa od toga! Sve Martine manipulacije u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'

Marta je vrsna manipulatorica koja uvijek zna kako ostvariti svoje ciljeve

RTL.hr
25.09.2025 10:00

U drugoj sezoni 'Sjena prošlosti', njezine manipulacije dosežu nove visine. Svjedočeći u korist Olge, polako je pridobila je Šimuna na svoju stranu te ga okrenula protiv Olge. Ne zaostaje ni u odnosu s Olgom, kojoj je vratila zaručnički prsten nakon prekida sa Šimunom, nakon što je prsten slučajno završio u njezinoj kući. Nakon Šimunove avionske nesreće, izbrisala je glasovnu poruku koju je poslao Olgi i pobrinula se da ona ne bude prva koja će razgovarati sa Šimunom, nagovarajući ga da se oporavlja kod nje. 

Donosimo pregled Martinih manipulacija u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'.

Marta na sudu stala na Olginu stranu

Marta podijelila skrbništvo sa Šimunom

Marta opet priprema svoj poznati cheesecake

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu

Marta izbrisala Šimunovu glasovnu poruku koju je poslao Olgi

Marta se lažima riješila Olge iz bolnice

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Šimuna je pridobila, no gubi li Karla? Marta je na tankom ledu: 'Je li ovo još jedna od onih tvojih igrica?'

Sjene prošlosti

Glorija smatra da je izigrana! Zaprijetila Miri i Blanki: 'Dogovor otpada. A ti ćeš istrunuti u zatvoru'

