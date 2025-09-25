Ako ste mislili da se promijenila - ništa od toga! Sve Martine manipulacije u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'

U drugoj sezoni 'Sjena prošlosti', njezine manipulacije dosežu nove visine. Svjedočeći u korist Olge, polako je pridobila je Šimuna na svoju stranu te ga okrenula protiv Olge. Ne zaostaje ni u odnosu s Olgom, kojoj je vratila zaručnički prsten nakon prekida sa Šimunom, nakon što je prsten slučajno završio u njezinoj kući. Nakon Šimunove avionske nesreće, izbrisala je glasovnu poruku koju je poslao Olgi i pobrinula se da ona ne bude prva koja će razgovarati sa Šimunom, nagovarajući ga da se oporavlja kod nje.

Donosimo pregled Martinih manipulacija u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'.