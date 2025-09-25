Ako ste mislili da se promijenila - ništa od toga! Sve Martine manipulacije u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'

U drugoj sezoni 'Sjena prošlosti', njezine manipulacije dosežu nove visine. Svjedočeći u korist Olge, polako je pridobila je Šimuna na svoju stranu te ga okrenula protiv Olge. Ne zaostaje ni u odnosu s Olgom, kojoj je vratila zaručnički prsten nakon prekida sa Šimunom, nakon što je prsten slučajno završio u njezinoj kući. Nakon Šimunove avionske nesreće, izbrisala je glasovnu poruku koju je poslao Olgi i pobrinula se da ona ne bude prva koja će razgovarati sa Šimunom, nagovarajući ga da se oporavlja kod nje.
Donosimo pregled Martinih manipulacija u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti'.
Marta na sudu stala na Olginu stranu
Marta podijelila skrbništvo sa Šimunom
Marta opet priprema svoj poznati cheesecake
Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu
Marta izbrisala Šimunovu glasovnu poruku koju je poslao Olgi
Marta se lažima riješila Olge iz bolnice
