Ana i Mato rekli Borni da se razvode, Nika skoro otkrila razlog: 'Ovo je tako teško'

Mato je došao u svoj dom koji je nekad dijelio s obitelji, a jedino mu se razveselio sin Borna. Ana je rekla Mati da kaže što ima. "Ovako, draga djeco, radi se o tome da.. Daj ti, molim te", rekao je on.

"Nika, Borna... Bože, ovo je tako teško, ali vi zaslužujete znati da vaš tata i ja više nismo zajedno", ispričala je Ana. "Kako to misliš?", pitao je Borna.

"Tata i ja se rastajemo. Sve smo se dogovorili, samo više nećemo biti u braku. Eto, to je zapravo to što smo vam htjeli reći", otkrila je Ana. Mato je istaknuo da to neće nikako utjecati na djecu. Nika ga je pitala je li sve što će reći.