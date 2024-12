Ana ide na poslovni put, a Mato ponovno pobjesni: 'S kim ti ideš? S onim majmunom?'

Ipak, taj vikend nje neće uopće biti doma jer ide na poslovni put sa Zoranom. ''To je super, tata će biti s nama cijeli vikend'', rekao je Borna uzbuđeno. Mato je došao sretan i rekao da planira napraviti sutra roštilj, a šokiralo ga je kada je vidio kofer.

Ana je dogovorila s Matom da dođe za vikend prespavati kod njih, a on misli da je razlog tome što se Ana želi s njim družiti.

''Nisam nigdje bila, ali putujem za par minuta'', rekla mu je Ana, a on je upitao što je s njihovim obiteljskim vikendom. ''Pa imat ćeš ga sam s djecom dok sam ja na putu, moram ići on me sigurno već čeka'', rekla mu je Ana.

''Čekaj, s kim ti ideš na put? S onim majmunom?'', upitao je ljutito Mato. Ana mu je pokušala objasniti da se njezin svijet ne vrti oko njega i da je jako premorena. Tako je Mato otišao s Bornom igrati nogomet, a Ana je Niki objasnila kako će ona i Zoran imati odvojene sobe te da na put idu isključivo kao prijatelji.

