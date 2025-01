Ana je na rubu nakon otkrića strašne istine: 'Pusti me, jedino je tako mogu zaustaviti'

Ana se našla na ručku s Matom jer se zabrinula za njega nakon što je nedavno zamalo stradao zbog curenja plina. Pitala je Matu što se zapravo dogodilo toga dana. On je objasnio da je ostavio kavu da se kuha, a za to vrijeme je otišao malo prileći.

Ana je shvatila da je za sve kriva Blanka i to ju je razljutilo. "Smiri se. Tiše malo", opomenuo ju je Mato. Potvrdio da je Blanka kriva za to što je umalo izgubio život.

No Ana je prozrela njegovu priču. "Zašto mi lažeš?", pitala ga je. Zanimalo ju je da li si je Mato htio nauditi. On joj je prigovorio da se hvata za neke detalje i istaknuo da nije ni važno po što je došao u njezinu kuću.

Ana se razbjesnila jer su mogla stradati njihova djeca. "Pusti me. Idem do nje. Ubit ću je sad. Jedino je tako mogu zaustaviti", zaprijetila je. "Ja sam kriv za to. Ja ću to riješiti", istaknuo je Mato.