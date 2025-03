Ana je ubila Edu! Evo kako se to dogodilo i zašto

Polako se otkriva što se dogodilo kobne večeri kada je Edo ubijen. On je sreo Blanku dok je odlazila sa zabave nakon što ju je Ana ubola rašpicom i Marta joj je zaprijetila da šuti o svemu. Edo je htio pomoći Blanki, no ona ga je tražila da je pusti. "Pusti me, neću se s tobom svađati", istaknula je.