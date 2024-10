Ana Maras Harmander pokazala kako izgleda set 'Sjena prošlosti': 'Bez filtera'

"Najbolja serija. Svaki dan je gledamo, najdraži ste nam lik", komentirala je jedna pratiteljica njezinu objavu.

Inače, Ana je ranije progovorila o svojoj ulozi jedne od četiri prijateljice u seriji 'Sjene prošlosti'. ''Što bih rekla o Ani? Ana doživi najveći preokret odmah od početka, svi ćete vrlo brzo shvatiti o čemu se radi. Ona nakon 20 godina života kojeg je mislila da je poznavala, kao i ljudi, shvati da to nije život kakav je ona htjela... To se nije dogodilo jer je ona sama to osvijestila već su se takvima pokazali ljudi oko nje. Život je baš testira'', objasnila je.