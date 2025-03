Ana Maras Harmander za RTL.hr o oproštaju od lika Ane u 'Sjenama prošlosti': 'Ovo je poseban projekt koji se više neće ponoviti'

Ana je kao lik prošla najveću transformaciju u cijeloj seriji. Od dosadne, naivne kućanice, preko poduzetne žene, divne majke do ove osobe bez kontrole. Ona je svjesna da su se svi oko nje dosad izvukli za pokušaje ubojstva i ubojstva, i iz nemoći i krivnje počinje igrati istu igru ne bi li zaštitila, ne samo sebe, nego i svoju obitelj. Kao što su dosad to radili i drugi. Međutim, sve izmakne kontroli, proganja je prošlost i krivnja. Ono što mi nismo vidjeli u seriji jest ono što se događalo sedam mjeseci koliko je prošlo od Edinog ubojstva. Mislim da u tom razdoblju stoji ključ sto se Ani dogodilo.

Serija je osvojila brojne gledatelje. Poistovjećuju li vas ljudi s vašim likom i pitaju li vas što će se dogoditi sljedeće u 'Sjenama prošlosti'?

Ljudi me neprestano zaustavljaju, ispituju, kao i sve moje kolege. Ovo je jedan novi žanr koji smo donijeli, napeto je i puno obrata, tako da je gledateljima još teže pretpostaviti što će se dogoditi. U posljednje me vrijeme često pitaju što se dogodilo Ani, ne vjeruju da je ona ta koja je ubila Edu. Čak me i jedan muškarac na ulici zaustavio da pita hoće li se Ana izvući kao svi ostali ili će napokon netko biti kažnjen. Osobno, lijepo mi je kako ljudi prate, dok god smo svi svjesni da je to ipak serija.