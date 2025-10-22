Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

Olga je Andriju nakon spoja pozvala na još jedno piće u njezinoj kući

RTL.hr
22.10.2025 20:30

Večer je započela šarmantnom razmjenom komplimenata, a Andrija je duhovito primijetio kako se njihov susret pretvorio u "beskrajan spoj". Na njegovo iznenađenje, Olga je s osmijehom odgovorila: "Pa meni ne smeta", dajući naslutiti da uživa u svakom trenutku provedenom s njim i da joj bijeg od svakodnevice itekako godi.

Njihov razgovor tekao je lagano, ispunjen dosjetkama i međusobnim razumijevanjem. Opuštena atmosfera dosegla je vrhunac kada je Olgi slučajno ispala čaša. "Oprosti, evo od trudnoće naovamo, sve mi nešto ispada iz ruku", objasnila je kroz smijeh. Andrija je spremno prihvatio šalu, dodavši kako i njemu sve ispada iz ruku "čim popije čašu-dvije viška", iako, naravno, nikada nije bio trudan.

Olga i Andrija, Sjene prošlosti
Olga i Andrija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Ovaj simpatičan trenutak doveo je do Olgine iskrene ispovijesti – otkrila je da alkohol nije okusila više od godinu dana, prvo zbog trudnoće, a potom i dojenja. U toj mjeri se odvikla da, kako kaže, osjeća posljedice i od samog mirisa. "I evo sad čim mirišem čep, ja sam već pripita", priznala je, ističući svoju novostečenu "nultu toleranciju na alkohol", na što je Andrija zaključio da je to informacija koju je "dobro znati".

Andrija joj je pomagao da pokupi ostatke razbijene čaše i u tom trenutku joj se približio te ju je pokušao poljubiti, no Olga se odmaknula i prekinula trenutak. "Joj oprosti, ja stvarno ne mogu, nemoj mi zamjeriti, ali ne mogu", rekla je uspaničena Olga. 

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Šokantna smrt! Blanka počinila još jedno brutalno ubojstvo

Sjene prošlosti

Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Moglo bi te zanimati

Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi

Marta napala Šimuna da je prijavio Karla: 'On je dobar čovjek. Ne mogu vjerovati da si tako nisko pao'

Karlo udario Šimuna šakom u glavu! 'Ljubomoran si. Nije ti svejedno s kim ti se bivša valja po posteljama'

Tomo priznao Pauli istinu: 'Postoji mogućnost da sam Sarin otac' - Paula ostala u šoku!

Sara otkrila Rebekinu tajnu! Žestoko se posvađale pred Tomom i Paulom: 'Lagala si mi o mom tati. Lažljivice jedna'