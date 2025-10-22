Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

Njihov razgovor tekao je lagano, ispunjen dosjetkama i međusobnim razumijevanjem. Opuštena atmosfera dosegla je vrhunac kada je Olgi slučajno ispala čaša. "Oprosti, evo od trudnoće naovamo, sve mi nešto ispada iz ruku", objasnila je kroz smijeh. Andrija je spremno prihvatio šalu, dodavši kako i njemu sve ispada iz ruku "čim popije čašu-dvije viška", iako, naravno, nikada nije bio trudan.

Večer je započela šarmantnom razmjenom komplimenata, a Andrija je duhovito primijetio kako se njihov susret pretvorio u "beskrajan spoj". Na njegovo iznenađenje, Olga je s osmijehom odgovorila: "Pa meni ne smeta", dajući naslutiti da uživa u svakom trenutku provedenom s njim i da joj bijeg od svakodnevice itekako godi.

Ovaj simpatičan trenutak doveo je do Olgine iskrene ispovijesti – otkrila je da alkohol nije okusila više od godinu dana, prvo zbog trudnoće, a potom i dojenja. U toj mjeri se odvikla da, kako kaže, osjeća posljedice i od samog mirisa. "I evo sad čim mirišem čep, ja sam već pripita", priznala je, ističući svoju novostečenu "nultu toleranciju na alkohol", na što je Andrija zaključio da je to informacija koju je "dobro znati".

Andrija joj je pomagao da pokupi ostatke razbijene čaše i u tom trenutku joj se približio te ju je pokušao poljubiti, no Olga se odmaknula i prekinula trenutak. "Joj oprosti, ja stvarno ne mogu, nemoj mi zamjeriti, ali ne mogu", rekla je uspaničena Olga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!