ANKETA Ana ne preza ni pred čim da se zaštiti! Jeste li mogli zamisliti da će se pretvoriti u monstruma?

Ana se riješila Ede kako je ne bi prijavio policiji za napad na Blanku, a sada pokušava zataškati istinu kako ne bi završila u zatvoru. Tu je vidjela problem u Tomi za kojeg joj je suprug Mato spomenuo da je skoro rekao istinu policiji, ali ga je on spriječio u tome. Istaknuo je da bi je upravo Tomo mogao razotkriti.

Ana je zbog toga na prevaru odvela Tomu u šumu gdje je uzela i nož. On se šokirao kada je shvatio što namjerava, a srećom, u posljednji trenutak je stigao Miro koji je spasio Tomu. On joj je i rekao da zna da se spremala počiniti drugo ubojstvo, a Ana je to negirala.