ANKETA Blanka je Matu iznenadila s odabirom kuće: Hoće li je kupiti?

Blanka je iznenadila Matu, a i njegovu kćer Niku kada ga je povela u razgledavanje kuće koja se nalazi odmah do one u kojoj je nekad živio s bivšom suprugom Anom i njihovom djecom. "To je neka bolesna šala? Ili možda skrivena kamera?", pitala ih je. Njezin otac se složio s njom. "To sam ja isto rekao", istaknuo je Mato.