ANKETA Inspektor Kruno sumnja u Šimuna: Mislite li da je on naudio Edi?

Inspektor Kruno uhitio je Šimun i doveo na ispitivanje. "Moram vam priznati da ste nadprosječno inteligentni i siguran sam u jednu stvar, a to je da ste sposobni ubiti čovjeka", rekao je inspektor Šimunu.

"Svi smo sposobni ubiti, samo što ja to nisam napravio", istaknuo je Šimun. Inspektor ga je pitao bi li mu rekao da je to učinio, a Šimun je komentirao da ne zna kako bi na to odgovorio kad se nikad nije našao u toj situaciji.