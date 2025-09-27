Emisije
Sjene prošlosti

ANKETA Je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?

Nakon nevjerojatnog obrata u 'Sjenama prošlosti', Miro je odigrao ključnu ulogu u razotkrivanju Glorijinih tajni

RTL.hr
27.09.2025 16:00

Kroz smještanje bubice u njezinu torbicu, uspio je osigurati snimku koja je razotkrila njezine prijetnje sucu i manipulacije koje su dovele do njezinog konačnog pada. Glorija, koja je cijelo vrijeme vjerovala da ima sve pod kontrolom, naišla je na nevidljivu zamku koju je Miro postavio kako bi osigurao pravedno suđenje. Snimka koju je osigurao bila je ključna za njezino uhićenje.

Iako je Glorija kroz cijeli slučaj nastojala zadržati moć i kontrolu, Miro je svojim potezima okrenuo situaciju u svoju korist. S obzirom na sve što se dogodilo, postavlja se pitanje – je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?

Je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

Sjene prošlosti

Šokantni obrat! Miro smjestio Gloriji, a snimka koju je osigurao razotkriva njezine najopasnije tajne

