Šimunova majka Agata je u bolnici zbog čega je Šimun zabrinut. Olga je pokušala biti uz njega i pokazala brigu, no on je tjerao od sebe. Situaciju, pak, iskorištava Marta koja se pokušava s njim zbližiti, a on se tome prepušta pa je tako nakon bolnice svratio kod nje na večeru.