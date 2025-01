ANKETA Je li u redu što Olga skriva istinu od Šimuna? On je otac, a ona mu to ne želi otkriti

Na sve to joj je Ines rekla da je - glupa. ''Ne da te voli nego te previše voli. Svaki put kad te vidi se ozari kao da je Boga vidio i ako ti to ne vidiš onda si glupa'', objasnila joj je.

Već svi znaju da je Olga trudna, a sada je otkrila i tko je otac djeteta. "Nije uopće reagirao jer mu nisam rekla... Nismo više skupa, shvatila sam da me ne voli. Vjeruj mi Ines, tako je, kako je'', rekla je Olga svojoj prijateljici i tako otkrila kako je Šimun taj.

No, Olga je uvjerena kako sve može sama te smatra kako će dijete biti najsigurnije ako odrasta bez oca. Problem je i što je on muž njezine neprijateljice Marte pa sve to dodatno komplicira situaciju.

Ipak, Davorka i Ines smatraju kako Šimun mora znati da je on otac...

