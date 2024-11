ANKETA Mato se baš i ne veseli braku s Blankom: Mislite li da će se zaista vjenčati?

"Mato, ti bi volio razumjeti žene kao da je ijedan muškarac to ikad uspio", tješio ga je Šimun. "Ne ženu nego trudnicu", ispravio ga je Tomo. Šimun je rekao Mati da samo nastavi po svome, a on je pitao njega i Tomu hoće li doći na njegovo vjenčanje. "Bilo bi u redu da ja dođem na svadbu, ipak sam vam kum, ne?", našalio se Tomo. Šimun je rekao da sigurno dolazi. Ipak, rekli su da njihove supruge neće doći i da im to ne zamjeri.