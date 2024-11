ANKETA Matu je Blanka šokirala s vijesti da je trudna: Što mislite, hoće li je oženiti?

Blanka je Matu iznenadila dok su razgovarali o njihovom vjenčanju vijesti da je trudna. "Ako ne kupim sada vjenčanicu, izgledat ću kao veliki, bijeli balon", rekla mu je. On ju je pitao zašto bi tako izgledala.

Nije joj bilo jasno njegovo ponašanje. "Što si ti zanijemio? Jesi li sretan?", pitala ga je. "Naravno da sam sretan. Jednostavno si me iznenadila, nisam očekivao", priznao je Mato. "To nas je šokiralo, ali to smo htjeli. Ljubavi moja, sve nam se ostvarilo", zaključila je Blanka.