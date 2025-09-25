ANKETA Mislite li da će Marta i Šimun ponovno biti zajedno?

Nakon što je preživio stravičnu avionsku nesreću, Šimun je nakon još jedne Martine manipulacije pristao na to da se oporavlja u njezinoj kući. "Dođi k meni, mislim, k nama", rekla mu je Marta, ponudivši mu rješenje koje je u tom trenutku djelovalo kao najbolja opcija. Podsjetila ga je da je kućna njega najjednostavnija kod nje.

"Ja sve ovo radim zbog Mile. Moraš misliti na nju i nju staviti na prvo mjesto", poručila mu je, manipulirajući njegovim osjećajem odgovornosti prema djetetu. Šimun je, premda s određenim osjećajem tuge i žaljenja što na Martinom mjestu nije Olga, prihvatio njezin prijedlog. Ono što se dogodilo kasnije nije iznenadilo mnoge – on, Mila i Marta su spavali zajedno u istom krevetu.

S obzirom na to da se situacija u Martinoj kući razvijala tako brzo, postavlja se pitanje hoće li Marta i Šimun ponovno biti u vezi. Hoće li se ponovno povezati, ili je sve to samo privremeno rješenje koje je Marta iskoristila da bi održala kontrolu nad njim?