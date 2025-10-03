Emisije
Sjene prošlosti

ANKETA Njušite li vi romansu između Olge i doktora Severa?

U novoj epizodi 'Sjena prošlosti', upoznajemo doktora Andriju Severa, arogantnog i odlučnog doktora koji je izazvao pravu buru svojim ponašanjem

RTL.hr
03.10.2025 16:00

Sukob između njega i Olge počinje zbog jedne, naizgled banalne situacije – borbe za parkirno mjesto. I dok se Olga trudi održati profesionalnu atmosferu u organizaciji važnog događaja, doktor Sever ne pokazuje ni trunke obzira, što dovodi do verbalnog okršaja koji nije samo stvar parkiranja, već i osobnih napetosti.

Njihov sukob kulminira uvredama, no, unatoč svemu, iz njegovih riječi prema Olgi izbija nešto više od obične arogancije. Neki su primijetili kako u njegovom ponašanju postoji nepoznata energija – nešto što ne može biti samo profesionalna distanca. Hoće li se među njima probuditi nešto više od međusobnih sukoba? Hoće li ova napetost prerasti u novu romansu?

Anketa
Njušite li vi romansu između Olge i doktora Severa?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Gledatelji 'Sjena prošlosti' uvjereni da između doktora Severa i Olge frcaju iskre: 'Koji je to pogled bio, Šimun bi poludio od ljubomore'

