ANKETA Njušite li vi romansu između Olge i doktora Severa?

Sukob između njega i Olge počinje zbog jedne, naizgled banalne situacije – borbe za parkirno mjesto. I dok se Olga trudi održati profesionalnu atmosferu u organizaciji važnog događaja, doktor Sever ne pokazuje ni trunke obzira, što dovodi do verbalnog okršaja koji nije samo stvar parkiranja, već i osobnih napetosti.

Njihov sukob kulminira uvredama, no, unatoč svemu, iz njegovih riječi prema Olgi izbija nešto više od obične arogancije. Neki su primijetili kako u njegovom ponašanju postoji nepoznata energija – nešto što ne može biti samo profesionalna distanca. Hoće li se među njima probuditi nešto više od međusobnih sukoba? Hoće li ova napetost prerasti u novu romansu?