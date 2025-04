ANKETA Olga i Šimun se napokon više ne skrivaju: Jesu li previše odugovlačili s time?

Kad je Šimun doznao da Olga ide na Blankinu zabavu i da je pozvan Tomo, odlučio joj se pridružiti. ''Onda je to riješeno - to da i ja idem s tobom'', rekao je Šimun Olgi koja se taman spremala otići na zabavu. Također, objasnila mu je kako misli da to nije pametno s obzirom na to da će i Marta biti tamo.

''Kao da nitko ne zna? Ako je to to što te brine. Vidi kad imaš s nekim dijete, onda to i prestaje biti neka tajna, je li tako?'', komentirao je Šimun i rekao joj da je predivna ovako uređena. Tako su se njih dvoje pojavili na partyju, a Marti je to, očekivano, zasmetalo. ''Gle ovo dvoje, molim te'', komentirala je Marta Pauli. ''Gledam i ne vjerujem... Je li ovo neki statement?'', komentirala je Paula, a Marta nije mogla odoljeti, a da ne dođe do njih.