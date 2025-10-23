ANKETA Podržavate li Mirinu slijepu ljubav i podršku Blanki unatoč njenim zločinima?

U središtu drame našli su se Miro, Blanka i Karlo, čiji su odnosi stavljeni na kušnju nakon ubojstva Šantića. Nakon otmice, Blanka ubija Šantića, a Miro to pokušava opravdati kao čin ljubavi i afekta: "Blanka je reagirala u afektu", govori Karlu. Karlo, svjestan opasnosti, upozorava Miru da je Blanka psihotična. On mu savjetuje da se makne od nje kako ga ne bi uništila. Karlo je otkrio da je na mjestu zločina pronašao Blankinu ogrlicu, koju je zatim dao policiji, a Miro se osjeća izdanim, vjerujući da ga samo Blanka iskreno voli. Karlo smatra da je puštanje Blanke greška i da mora odgovarati za svoja djela.