Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

ANKETA Podržavate li Mirinu slijepu ljubav i podršku Blanki unatoč njenim zločinima?

Miro bezuvjetno voli Blanku, unatoč njezinim zločinima

RTL.hr
23.10.2025 12:00

U središtu drame našli su se Miro, Blanka i Karlo, čiji su odnosi stavljeni na kušnju nakon ubojstva Šantića. Nakon otmice, Blanka ubija Šantića, a Miro to pokušava opravdati kao čin ljubavi i afekta: "Blanka je reagirala u afektu", govori Karlu. Karlo, svjestan opasnosti, upozorava Miru da je Blanka psihotična. On mu savjetuje da se makne od nje kako ga ne bi uništila. Karlo je otkrio da je na mjestu zločina pronašao Blankinu ogrlicu, koju je zatim dao policiji, a Miro se osjeća izdanim, vjerujući da ga samo Blanka iskreno voli. Karlo smatra da je puštanje Blanke greška i da mora odgovarati za svoja djela.

Anketa
Podržavate li Mirinu slijepu ljubav i podršku Blanki unatoč njenim zločinima?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

Miro Blanka Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Što se događa s Olgom i Šimunom? Kemija jenjava, a Olga se sve više zbližava s Andrijom

Sjene prošlosti

Gledatelji 'Sjena prošlosti' u šoku još jednim Blankinim ubojstvom: 'Ona je serijski ubojica. Totalno je neuračunljiva'

Moglo bi te zanimati

Karlo suočio Miru s istinom o Blanki: 'Upropastit će te. Koliko ona ljudi mora ubiti prije nego što ti pogledaš istini u oči'

Šokantna smrt! Blanka počinila još jedno brutalno ubojstvo

Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi

Marta napala Šimuna da je prijavio Karla: 'On je dobar čovjek. Ne mogu vjerovati da si tako nisko pao'