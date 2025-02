ANKETA Povratak stare ljubavi šokirao Martu: Što mislite, pristaje li joj bolje Karlo ili Šimun?

Karlo je iznenadio na zabavi Martu s kojom ga veže prošlost. Naime, u mladosti su bili par, a Marta ga je ostavila zbog Šimuna. On je vjerovao da je to učinila jer nije imao novca.

"Ne mogu vjerovati. To je zato što moji starci nemaju love, jelda?" pitao ju je Karlo. Marta je istaknula da nije stvar u tome. "Ne mogu se samo tako prepustiti svojim emocijama i onda patiti do kraja života", rekla mu je. Pitao je što on nema nikakve planove i ciljeve u životu. "To što moji nemaju love, ne znači da ja neću imati", rekao je. Objasnio je da ga dolaze gledati skauti dok igra košarku i da je pitanje vremena kad će potpisati ugovor.