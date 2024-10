ANKETA Šimun joj je otvorio srce, a Olga ga je odbila: Postoji li još šansa za njihovu ljubav?

Šimun je nakon izlaska iz zatvora ispričao Olgi koliko mu znači i da je prvi put zaljubljen te da je sve spreman učiniti da bi bio s njom. "Nikad nisam doživio ljubav. Marta je bila prva žena koja se pojavila u mojem životu, a da me uspjela zainteresirati. Mislio sam da je to ljubav. Zaprosio sam je, vjenčali smo se. Mislio sam da je to to. Zato nisam ni pomišljao da je ostavim. Nije mi ni na kraj pameti palo da ću se ikada s nekime savršeno slagati. Ali, sada, sada proživljavam nešto novo, drugačije. Nikada se u životu nisam ovako osjećao. I zato se želim prema tebi ponijeti onako kako zaslužuješ. S punim poštovanjem", rekao joj je.