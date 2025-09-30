Emisije
Sjene prošlosti

ANKETA Što mislite, mogu li Paula i Tomo imati stabilan brak?

Paula i Tomo suočavaju se s velikim izazovima u braku

RTL.hr
30.09.2025 09:00

Njihova veza je na vrlo nesigurnim nogama jer se neprestano izmjenjuju trenutci pomirenja i ljubavi s trenucima svađa. Paula, koristeći manipulaciju i proračunate strategije, pokušava spasiti brak, dok Tomo ostaje nesiguran u njezine namjere. Smatra da mu ona ne pruža podršku i da ne vjeruje u njega, što dodatno pogoršava njihovu situaciju.

Što mislite, mogu li Paula i Tomo imati stabilan brak?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Gledateljice oduševljene Martinim ružem iz 'Sjena prošlosti': Vizažistica serije otkrila o kojem se modelu radi

Sjene prošlosti

Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: 'Pitala sam te gdje je Mila?!'

