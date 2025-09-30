ANKETA Što mislite, mogu li Paula i Tomo imati stabilan brak?

Njihova veza je na vrlo nesigurnim nogama jer se neprestano izmjenjuju trenutci pomirenja i ljubavi s trenucima svađa. Paula, koristeći manipulaciju i proračunate strategije, pokušava spasiti brak, dok Tomo ostaje nesiguran u njezine namjere. Smatra da mu ona ne pruža podršku i da ne vjeruje u njega, što dodatno pogoršava njihovu situaciju.