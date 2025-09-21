ANKETA Tko je opasnija igračica u 'Sjenama prošlosti' - Glorija ili Marta?

U 'Sjenama prošlosti' stigla je Glorija i već u prvim scenama pokazala da je pametna, britka i moćna žena koja ne posustaje ni pred čim kako bi dobila ono što želi. Njezin dolazak odmah je podigao prašinu – neki gledatelji je vide kao novu kraljicu serije, dok je drugi uspoređuju s već dobro poznatom manipulatoricom Martom. "Opasna je", "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta", "Ova bi Martu pojela za doručak", samo su neki od komentara gledatelja.

Marta je pak poznata po tome što je promišljena, hladna i uvijek sve radi u svoju korist.