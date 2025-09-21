Emisije
Sjene prošlosti

ANKETA Tko je opasnija igračica u 'Sjenama prošlosti' - Glorija ili Marta?

Glorija vs. Marta: Tko je prava kraljica manipulacije?

RTL.hr
21.09.2025 14:00

U 'Sjenama prošlosti' stigla je Glorija i već u prvim scenama pokazala da je pametna, britka i moćna žena koja ne posustaje ni pred čim kako bi dobila ono što želi. Njezin dolazak odmah je podigao prašinu – neki gledatelji je vide kao novu kraljicu serije, dok je drugi uspoređuju s već dobro poznatom manipulatoricom Martom. "Opasna je", "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta", "Ova bi Martu pojela za doručak", samo su neki od komentara gledatelja. 

Marta je pak poznata po tome što je promišljena, hladna i uvijek sve radi u svoju korist.

Anketa
Tko je opasnija igračica u 'Sjenama prošlosti' - Glorija ili Marta?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Je li Šimun mrtav? Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'

