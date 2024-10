ANKETA Tomo nakon šokantne istine ostavi Paulu: Je li to zaslužila?

Nakon saznanja što su Marta, Paula i Ana napravile Olgi, Tomo je odlučio napustiti Paulu. ''Ne razumijem kakvi ste vi to ljudi. Dosta mi je više, ne mogu više živjeti ovdje, u ovoj kući ni s tobom'', rekao je Tomo pakirajući kofer.

Paula ga je preklinjala da ostane, no on je na njene suze bio potpuno indiferentan. ''Pa daj me pusti! Ti stvarno nisi normalna...'', poručio joj je i zalupio vratima što je slomilo Paulu.

U anketi RTL.hr-a pitamo vas je li Paula zaslužila da je njezin suprug Tomo ostavi.