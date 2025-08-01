ANKETA Treba li Karlo nastaviti čekati Martu ili krenuti naprijed?

Unatoč obećanjima, Marta nije ispunila svoje i nije se pojavila kao pratnja Karlu na poslovnoj večeri, jer su je omeli problemi sa Šimunom. Iako je pokušala ispraviti situaciju, donijela mu kolač kao znak isprike, Karlo nije bio spreman oprostiti joj. Umjesto toga, postavio joj je ultimatum i pozvao je na večeru u restoranu, zahtijevajući da njihova veza napokon izađe u javnost. No, Marta koja je prvo pristala, smislila je način da izbjegne susret.

Ovo nije prvi put da Marta manipulira situacijom. Nedavno je pokušala obnoviti vezu sa Šimunom, izjavivši mu ljubav i moleći ga da joj da još jednu šansu, no on ju je odbio, priznajući da voli Olgu. Postavlja se pitanje – treba li Karlo nastaviti čekati Martu koja ga stalno gura na marginu svog života ili bi trebao krenuti naprijed i nastaviti život bez nje?