Sjene prošlosti

ANKETA Treba li Karlo nastaviti čekati Martu ili krenuti naprijed?

Marta i Karlo ponovno se nalaze na prijelomnoj točki svoje veze

01.08.2025 12:00

Unatoč obećanjima, Marta nije ispunila svoje i nije se pojavila kao pratnja Karlu na poslovnoj večeri, jer su je omeli problemi sa Šimunom. Iako je pokušala ispraviti situaciju, donijela mu kolač kao znak isprike, Karlo nije bio spreman oprostiti joj. Umjesto toga, postavio joj je ultimatum i pozvao je na večeru u restoranu, zahtijevajući da njihova veza napokon izađe u javnost. No, Marta koja je prvo pristala, smislila je način da izbjegne susret.

Ovo nije prvi put da Marta manipulira situacijom. Nedavno je pokušala obnoviti vezu sa Šimunom, izjavivši mu ljubav i moleći ga da joj da još jednu šansu, no on ju je odbio, priznajući da voli Olgu. Postavlja se pitanje – treba li Karlo nastaviti čekati Martu koja ga stalno gura na marginu svog života ili bi trebao krenuti naprijed i nastaviti život bez nje?

ANKETA Treba li Karlo nastaviti čekati Martu ili krenuti naprijed?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

