ANKETA Treba li se Olga vratiti Šimunu?

Na Olginom otvorenju klinike, Marta je poslala tortu, izazivajući burnu reakciju Olge jer se bojala da ju je otrovala, što je rezultiralo svađom između nje i Šimuna. Olga je pokušala upozoriti Šimuna na Martine spletke, ali on, pod utjecajem njezine manipulacije, nije shvatio ozbiljnost situacije, što je dodatno pogoršalo njihove odnose. Na kraju, Olga je bila prisiljena okončati vezu, uvjerena da će Marta uvijek biti prepreka između njih.

Međutim, nakon teške avionske nesreće, Šimun se našao u teško emocionalnom stanju, a Marta je iskoristila priliku da ga "spasi", pozvavši ga da se oporavlja u njezinu domu. Njezin pokušaj da obnovi vezu postao je očajnički, dok mu je priznala ga još uvijek voli, nadajući se da će to biti prilika za novi početak. No, Šimun joj je hladno odgovorio da voli Olgu, jasno stavljajući do znanja da prošlost s Martom ne može biti obnovljena, no je li prekasno?