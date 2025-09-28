Emisije
Sjene prošlosti

ANKETA Treba li se Olga vratiti Šimunu?

Nakon što je Olga pretrpjela emotivne udarce zbog Martinih manipulacija i Šimunovih postupaka, njihova veza nije završila lijepo

RTL.hr
28.09.2025 12:00

Na Olginom otvorenju klinike, Marta je poslala tortu, izazivajući burnu reakciju Olge jer se bojala da ju je otrovala, što je rezultiralo svađom između nje i Šimuna. Olga je pokušala upozoriti Šimuna na Martine spletke, ali on, pod utjecajem njezine manipulacije, nije shvatio ozbiljnost situacije, što je dodatno pogoršalo njihove odnose. Na kraju, Olga je bila prisiljena okončati vezu, uvjerena da će Marta uvijek biti prepreka između njih.

Međutim, nakon teške avionske nesreće, Šimun se našao u teško emocionalnom stanju, a Marta je iskoristila priliku da ga "spasi", pozvavši ga da se oporavlja u njezinu domu. Njezin pokušaj da obnovi vezu postao je očajnički, dok mu je priznala ga još uvijek voli, nadajući se da će to biti prilika za novi početak. No, Šimun joj je hladno odgovorio da voli Olgu, jasno stavljajući do znanja da prošlost s Martom ne može biti obnovljena, no je li prekasno?

Anketa
Treba li se Olga vratiti Šimunu?

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Olga Šimun Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Od avionske nesreće do šokantnog uhićenja! Ovo su najuzbudljiviji trenutci koji su obilježili protekli tjedan 'Sjena prošlosti'

Sjene prošlosti

Gledatelji ljuti zbog Martinih postupaka, navijaju za Karla: 'Ajme ova Marta, pored Karla opet navalila na Šimuna, ne razumijem stvarno'

